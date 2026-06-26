El histórico paraje de la Difunta Correa dejó de ser exclusivamente un destino religioso para consolidarse como un polo turístico regional de gran magnitud. Tras la puesta en marcha de la primera etapa del master plan, que incluyó nuevos sanitarios y la refuncionalización de parrilleros, las visitas se multiplicaron, alcanzando picos de visitantes en fines de semana largos. Sin embargo, este éxito plantea un reto estadístico: la falta de datos oficiales precisos sobre los visitantes que no pernoctan en el lugar.

El presidente de la Fundación Difunta Correa, Iván Kadi, explicó a DIARIO HUARPE que actualmente el cálculo es parcial, basándose en la ocupación hotelera y el estado de los estacionamientos.

“Lo difícil de medir en la Difunta en cuanto a turistas que van, es que tenemos a muchos de paso; el que se para, deja su donación y sigue de largo”, detalló el referente.

Actualmente, el cálculo se realiza mediante un "mix" entre la ocupación hotelera y el estado de las playas de estacionamiento, las cuales suelen verse saturadas, sin embargo el número es una parcialidad y precisan un dato más certero.

“Estamos viendo la herramienta que permita ahora sentarme con vos y decirte: van tantas personas. Las estamos desarrollando aún porque a nosotros se nos hace un poquito más difícil”, reconoció el presidente de la Fundación.

Esta medición es vital para proyectar el impacto económico en la zona, especialmente tras observar que la concurrencia en temporada baja pasó de 3.000 personas a un piso de 5.000 a 10.000 visitantes luego de las recientes inauguraciones.

Las opciones para financiar el paraje

La necesidad de contar con datos certeros no es solo estadística, sino vital para sostener la estructura del lugar, ya que los costos operativos se han disparado significativamente. Kadi advirtió que, aunque se busca mantener la accesibilidad, el mantenimiento de los modernos módulos de baños y servicios tiene un precio elevado.

“Nuestro gasto en hotel casi se ha quintuplicado, de algo que estábamos pagando X, hoy pagamos 5x, entonces necesitamos encontrarle la vuelta”, confesó el funcionario en relación con el mantenimiento de los nuevos módulos de baños y servicios modernos.

Ante este escenario, la Fundación analiza alternativas para generar ingresos que permitan costear el mantenimiento sin perder el concepto de gratuidad del santuario. Entre las opciones en estudio figura la monetización de eventos específicos en el nuevo escenario y la revisión del sistema de estacionamiento, que hoy funciona bajo la modalidad "a voluntad".

“Seguimos con el concepto de gratuidad en eso, pero en algún momento vamos a tener que revisarlo porque obviamente la economía no ayuda mucho”, adelantó el presidente de la Fundación.

Producción local y empleo

Más allá del financiamiento, el objetivo final de la inversión es que el turismo se traduzca en empleo genuino para los vecinos de Vallecito. Se planea capacitar a los habitantes para que productos regionales, como los dulces de membrillo, se fabriquen directamente en el paraje.

“La lógica de la construcción tiene que ver con que vuelva a ir gente, que los comerciantes de la Difunta puedan trabajar tranquilos y que se genere trabajo dentro del turismo ahí en la zona”, enfatizó Kadi.

Próxima cita

De cara a las vacaciones de invierno, el paraje se prepara para su temporada alta. El plato fuerte será una gran peña folclórica de nivel provincial en el escenario principal, prevista para el fin de semana del 25 y 26 de julio. Este evento marcará el primer gran uso del escenario tras su inauguración oficial, buscando repetir el éxito de convocatorias masivas y fortalecer el movimiento económico de los comerciantes locales.