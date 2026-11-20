Con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad médica durante las noches de celebración, el Ministerio de Salud de San Juan desplegará un amplio operativo sanitario integral en el predio de la Fiesta Nacional del Sol.

El dispositivo funcionará de manera ininterrumpida durante todas las jornadas del evento, desde la apertura de puertas hasta el cierre.

La iniciativa es coordinada a través de la Dirección de Emergencias Sanitarias y Gestión de Riesgo, dependiente de la Secretaría de Medicina Preventiva, y contará con equipos profesionales y personal de apoyo preparados para brindar asistencia primaria y responder frente a posibles emergencias de los asistentes.

Cómo funcionará el dispositivo en el predio

Para cubrir la totalidad de la superficie del evento y asegurar una atención accesible para el público, la cartera sanitaria estructuró el operativo en distintos frentes de acción:

Centro de Operaciones de Emergencia (COE): funcionará como el núcleo central para coordinar y derivar todas las intervenciones médicas que se produzcan en el lugar.

Unidades de traslado y puestos fijos: el predio contará con ambulancias apostadas de manera estratégica y dispositivos fijos de atención distribuidos en distintos sectores.

Recorridos preventivos: además de los puntos fijos, habrá equipos realizando recorridos constantes por el predio para responder con rapidez a los requerimientos de los espectadores.

Trabajo articulado con fuerzas de seguridad

Desde el organismo provincial destacaron que la asistencia sanitaria no trabajará de forma aislada, sino que estará integrada a una red de respuesta rápida junto a otras áreas clave del Estado y la organización. El operativo se articulará directamente con Bomberos, la Policía de San Juan, seguridad privada, el servicio de emergencias médicas 107, el 911 y otros organismos intervinientes, con el fin de facilitar una intervención oportuna ante cualquier situación.

De esta manera, la cobertura sanitaria en eventos masivos permite acercar los servicios de salud a la comunidad y actuar con celeridad frente a cuadros que puedan comprometer el bienestar de las personas, consolidando las tareas de prevención, asistencia y cuidado en espacios de gran concurrencia.