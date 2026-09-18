La Policía de San Juan recuperó 102 vehículos que registraron pedidos de secuestro o estuvieron vinculados a investigaciones por robos y otras maniobras ilícitas durante los primeros nueve meses de 2026. El trabajo fue realizado por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes, dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial D-5, que desarrolló tareas investigativas y operativas para localizar los rodados.

El área está integrada por 13 efectivos, a cargo del subcomisario Roberto Mercado. Entre sus integrantes hubo tres peritos certificados en verificación automotor. El grupo trabajó de manera coordinada con la División Delitos y con las distintas Brigadas de Investigaciones de la Policía de San Juan.

Camionetas destinadas a la actividad rural fueron identificadas y recuperadas tras ser buscadas.

La metodología de trabajo incluyó tareas operativas de manera encubierta y, principalmente, investigación sobre vehículos que contaron con pedido de secuestro vigente. Para esa tarea, los efectivos utilizaron el SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, que permitió consultar en tiempo real información relacionada con personas y rodados, además de pedidos judiciales, órdenes de captura y vehículos denunciados como sustraídos.

Otro de los recursos utilizados durante las investigaciones fue el análisis de imágenes registradas por cámaras de seguridad. Los efectivos revisaron registros obtenidos de comercios y viviendas particulares, además de material aportado por el CISEM, que mantuvo un monitoreo permanente de distintos sectores de la provincia.

Una vez reunida la información necesaria, los investigadores avanzaron con las medidas judiciales correspondientes. Las órdenes fueron solicitadas ante las Unidades Fiscales intervinientes y permitieron realizar allanamientos en domicilios donde se localizaron vehículos sustraídos, rodados con posibles adulteraciones o lugares vinculados con la comercialización y el desarme de autopartes.

Según las estadísticas oficiales de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes, Capital y Rivadavia concentraron la mayor cantidad de robos y hechos ilícitos relacionados con vehículos. En tanto, Sarmiento, particularmente la localidad de Media Agua, registró la mayor cantidad de secuestros realizados por esta área.

La ayuda del SIFCOP y el CISEM fue clave para la localización de los vehículos.

El balance acumulado entre enero y septiembre mostró una recuperación total de 102 vehículos. Enero terminó con 16 rodados secuestrados: 12 motos, tres autos y una camioneta. En febrero fueron recuperados 10 vehículos, correspondientes a seis motos, tres autos y una camioneta.

Durante marzo se localizaron nueve rodados, entre ellos seis motos, dos autos y una camioneta. Abril se convirtió en el mes con mayor cantidad de recuperos, con 19 vehículos: 14 motos, cuatro autos y una camioneta.

En mayo se recuperaron seis vehículos, mientras que junio cerró con nueve. En julio fueron localizadas ocho motos. Agosto registró 14 recuperos, correspondientes a 13 motos y un auto. Finalmente, septiembre acumuló 11 vehículos, entre ellos nueve motos y dos camionetas.

la mayora cantidad de vehículos recuperados son motocicletas.

La distribución por tipo de rodado mostró una diferencia marcada. De los 102 vehículos recuperados, 78 fueron motos, 17 fueron autos y siete fueron camionetas. Las motocicletas representaron así el 76,5% del total, mientras que los autos alcanzaron el 16,6% y las camionetas el 6,9%.

Los registros también establecieron un promedio de 11,3 vehículos recuperados por mes durante el período analizado. Abril encabezó el balance con 19 rodados localizados, seguido por enero, con 16, y agosto, con 14.

El trabajo de la sección continuó con el seguimiento de vehículos, la consulta de bases de datos, el análisis de registros fílmicos y la coordinación con las distintas unidades policiales. De acuerdo con el balance informado, esas tareas permitieron recuperar 102 rodados durante los primeros nueve meses del año y avanzar en investigaciones relacionadas con la sustracción y comercialización ilegal de vehículos y autopartes.