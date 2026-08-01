En los últimos minutos se le escapó a San Martín y empató con Atlético Rafaela

San Martín de San Juan y Atlético Rafaela dividieron puntos este primero de agosto en el estadio Hilario Sánchez de Concepción. El enfrentamiento correspondió a la fecha 23 de la Primera Nacional, un compromiso donde el equipo sanjuanino buscaba reencontrarse con el triunfo tras caer dos a uno ante Agropecuario. La jornada estuvo rodeada por un clima de tensión que afectó al club durante los últimos siete días.

El marcador se movió inicialmente para el local con un tanto de Luciano Ferreyra. Sin embargo, la ventaja no pudo sostenerse y Federico Jourdan anotó la paridad definitiva para los visitantes.

Este resultado permite que el equipo santafesino continúe su camino en la zona de Reducido luego de haber vencido a Nueva Chicago y superado una serie de tres derrotas consecutivas.

Para este encuentro, el director técnico Schiapparelli no pudo contar con Julián Marchio debido a su expulsión en la fecha previa. San Martín continúa luchando contra una irregularidad que lo persigue en el torneo mientras intenta recuperar la calma institucional ante su gente.