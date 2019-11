En Matemáticas, la cantidad de alumnos en clase no define niveles de aprendizaje, según estudio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cantidad de alumnos por curso en el sector público no guarda relación con los niveles de aprendizaje en la escuela primaria si se toma en cuenta sólo la enseñanza de Matemáticas, aunque en los privados si existe una asimetría entre un mayor promedio de alumnos por sección y mejores resultados, según un relevamiento efectuado por el Observatorio Argentinos por la Educación.



El relevamiento realizado en base a las pruebas Aprender da cuenta que en el 2016, los alumnos pampeanos tenían en promedio 19,9 estudiantes por curso en primaria y un 69,8% de ellos aprobados en Matemáticas, mientras que en La Rioja el promedio de alumnos era similar (20,1) pero sólo el 50,1% obtuvo buenos resultados.



A la vez, hay provincias con diferente cantidad de alumnos por sección y resultados académicos similares. En 2018 la provincia de Buenos Aires tenía 25,5 alumnos por clase y 58,6% de estudiantes aprobados, mientras que Santa Fe tenía un promedio de 21,2 estudiantes por clase y 56,8% de alumnos en los niveles satisfactorio y avanzado.



Pero en las escuelas privadas, sí se observa un mayor promedio de alumnos por sección (27,0) y también mejores resultados de aprendizaje (76,2% de alumnos aprobados), en comparación con las escuelas estatales (que tienen 21,5 alumnos por curso y 51,0% de estudiantes aprobados en Aprender 2018).



"Esta diferencia puede relacionarse con el nivel socio económico u otros factores: tanto en el sector estatal como en el privado, las escuelas de mayor nivel socio económico tienen más alumnos por aula y una mayor proporción de estudiantes aprobados", destaca el informe.



Para Sandra Ziegler, directora de la maestría en Educación de Flacso, "los datos constatan que no hay una relación de causa-efecto entre el tamaño de los cursos y los resultados de aprendizaje de matemática. Por lo tanto, los motivos de los resultados probablemente se originen en razones multicausales".



Entre ellos enumeró "los estilos de enseñanza de los profesores, las formas de evaluación, el clima escolar, los estímulos familiares".



Pero advirtió que "el origen social es el mayor predictor de los resultados obtenidos más allá de que se trate de escuelas estatales o privadas, y de la cantidad de estudiantes por profesor".



Para Flavio Buccino, maestro y especialista en gestión educativa, el mayor peso de la variable socio económica los datos sugieren “que la ratio ‘deseable’ depende más de las problemáticas que vienen asociadas al sector social del cual provienen los alumnos. Puede que la ratio sea baja pero las problemáticas de mayor profundidad”.



“A pesar de que es necesario cruzarla con otras variables, sería peligroso decir que el número de alumnos no es una variable que influya en los aprendizajes –afirmó Cristina Carriego, directora del Instituto para el Futuro de la Educación de Pansophia Project.



El docente tiene un tiempo limitado para distribuir en la atención de cada uno de sus alumnos y, naturalmente, si hay más niños, tiene menos tiempo para cada uno”, precisó la especialista.