En medio de la boda y el conflicto familiar, Tini recibió una noticia inesperada

En una etapa de cambios profundos y tras haber cerrado el primer tramo de su gira musical, Tini Stoessel se convirtió en la protagonista de una novedad muy feliz dentro de su entorno personal. Su amiga de toda la vida, Carola Gil, anunció públicamente que espera a su primera beba junto al jugador Nicolás Fonseca.

La confirmación llegó primero por redes sociales mediante una imagen que mostró el crecimiento de su panza. La respuesta de la artista pop no tardó en llegar mediante las plataformas digitales con un efusivo "Te amoooo". Sin embargo, el dato que terminó de conmover a los seguidores de ambas surgió durante una emisión del programa Rumis en La Casa Streaming.

Durante la entrevista radial, la futura mamá expresó su felicidad por el presente que atraviesa y compartió la decisión familiar respecto al rol que cumplirá la cantante. "Estoy en mi mejor momento, gozando a full. Ustedes fueron testigos de todo nuestro amor, así que es un frutito hermoso", relató al aire. Al ser consultada sobre los padrinos del bebé, sorprendió al confirmar: "Creo que sí, el padrino es el hermano de Nico y la madrina... bueno sí, Tini, obvio".

La novedad generó una ola de mensajes afectuosos en el entorno digital debido a la relación entrañable que construyeron desde la infancia. Con la futura boda entre la cantante y Rodrigo De Paul en el horizonte, la llegada de su primera ahijada marca un capítulo lleno de alegría para todo su grupo cercano.