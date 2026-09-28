En medio de la internación, Mirtha Legrand le reclamó a Juana y hay interna

Durante la reciente emisión del ciclo nocturno de El Trece, Juana Viale se tomó un momento para repasar las novedades sobre la salud de su abuela. La histórica diva permanece bajo cuidado profesional en el Sanatorio Mater Dei, atravesando una segunda etapa de recuperación por un cuadro pulmonar que requiere constante seguimiento.

En medio del aire, la conductora interina transmitió tranquilidad al público y compartió una infidencia sobre el estrecho contacto que mantiene con la diva de 99 años. Según relató la nieta de la estrella televisiva, la paciente no pierde el interés por la pantalla chica ni por el desarrollo de sus programas de fin de semana.

"La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no", expresó la presentadora. Entre risas, la actriz añadió: "Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei".

De acuerdo con la información médica disponible, la paciente avanza en forma positiva con rutinas kinesiológicas para recuperar masa muscular y movilidad. Aunque la estrella sigue internada a la espera del alta definitiva, demuestra que su atención hacia la televisión se mantiene intacta. Mientras tanto, el equipo de producción estima costos operativos que superan los $5000000 por emisión para sostener la escenografía y la técnica habitual del formato.