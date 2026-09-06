En medio de los rumores de separación, la China Suárez escrachó a Icardi

El futbolista Mauro Icardi atraviesa un presente complejo en el ámbito profesional y personal. Sin club confirmado tras el cierre de las principales ligas europeas, el delantero dispone de una prórroga por su condición de agente libre, aunque las opciones para continuar su carrera comienzan a achicarse.

A esta incertidumbre deportiva se le suman versiones sobre el despido de su representante, Elio Pino, y un llamado de atención de la Justicia. El juez Adrián Hagopian les pidió a Icardi y a su ex pareja Wanda Nara que dejen de denunciarse, eviten la exposición de sus hijas y pongan el foco en la protección de las menores.

En medio de este escenario de presiones deportivas y judiciales, el deportista permanece en Argentina y comparte sus días con la actriz China Suárez. La artista hizo públicas en sus redes sociales diferentes imágenes de una tarde compartida, donde resaltó un accesorio particular: un llavero con la figura del jugador vistiendo la camiseta de Galatasaray.

El objeto apareció colocado en la cámara fotográfica que Suárez usó para retratar a su pareja. Además, la actriz armó una composición con cuatro fotos del delantero y acompañó la publicación con la contundente frase “Amor de mi vida”.

A pesar de los trascendidos sobre el futuro profesional del futbolista y las advertencias de los tribunales, la pareja se muestra al margen de los conflictos. A través de las plataformas digitales, ambos dejaron ver la solidez de su vínculo en una jornada distendida.