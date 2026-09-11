En medio de rumores de separación, la esposa de Maxi López escapó a otro país

El misterio sobre el paradero de Daniela Christiansson llegó a su fin tras revelarse la llegada de la modelo sueca a territorio italiano en compañía de sus hijos, Elle y Lando. La esposa de Maxi López había encendido la intriga entre los usuarios al publicar una fotografía en la que aparecían las valijas familiares y un cochecito de bebé junto a la pregunta “Where to?”, dándoles a elegir entre las opciones de Buenos Aires, Zúrich o Milán.

Posteriormente, las dudas quedaron despejadas cuando compartió imágenes nocturnas cerca de la emblemática Plaza del Duomo. Al retratar la catedral de fondo en una de las postales, la protagonista no dudó en catalogar a la emblemática localidad europea y definió el sitio como “mi segundo hogar”.

La estadía en el continente europeo no responde únicamente a un paseo familiar, sino que guarda un trasfondo profesional. La propia modelo lo dio a entender al tomarse una fotografía frente a un local comercial, donde redactó la frase “No veo la hora de contarles por fin por qué estoy en Milán”.

Poco tiempo después, la empresaria terminó con la incertidumbre al confirmar de manera directa que el motivo principal del traslado responde a compromisos de trabajo. Aunque por el momento no especificó los detalles del compromiso que la trajo de regreso a suelo italiano ni la fecha exacta en la que ampliará la información, la noticia generó gran repercusión entre sus fanáticos.