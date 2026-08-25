En medio de su pelea con Barili, Cristina Pérez publicó un fuerte mensaje

La periodista Cristina Pérez y el ministro Luis Petri volvieron a exhibir públicamente la solidez de su relación afectiva. En esta oportunidad, la exconductora de Telefe Noticias sorprendió a su esposo mediante una demostración de afecto en sus redes sociales, la cual se produjo pocos días después de que él le dedicara un emotivo mensaje con motivo de su cumpleaños.

A través de su cuenta personal de Instagram, la comunicadora compartió una imagen donde se observa a la pareja abrazada en un entorno al aire libre. Para acompañar la postal, la periodista redactó una breve frase donde expresó "Así, siempre. Te amo" para sintetizar sus sentimientos actuales hacia su compañero.

Este cruce de publicaciones se dio en el contexto de la reciente celebración de cumpleaños de la periodista. En esa ocasión, su esposo había utilizado los canales digitales para homenajearla con palabras de reconocimiento. En su dedicatoria, el funcionario redactó "Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias por hacerme sentir el hombre más feliz del mundo todos los días, por tu amor inmenso, tu consejo y apoyo cada día sin importar si vienen buenos o malos" para manifestar su agradecimiento cotidiano.

Asimismo, la publicación original de su cónyuge incluyó un reconocimiento explícito hacia su trayectoria profesional y dedicación laboral desde su niñez. En dicho texto, él señaló "Admiro tus luchas, tu devoción por el trabajo que elegiste de pequeña y al que le dejás todo por el amor y respeto a quienes te escuchan y ven" como parte de su admiración constante. El mensaje de salutación concluyó con otra manifestación de afecto en la que destacó "Te amo y admiro siempre, desde el primer día" para cerrar su dedicatoria pública.

La postal más reciente compartida por la periodista, donde él la abraza por detrás mientras sonríen frente a la cámara, reafirmó la complicidad de la pareja ante sus seguidores de la plataforma digital.