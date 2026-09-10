En medio de una crisis, Zaira Nara hizo una fuerte confesión sobre su familia

La maternidad plantea desafios constantes y Zaira Nara lo sabe muy bien. En las ultimas horas, la modelo decidio mostrar una parte muy intima del crecimiento de Malaika, su hija mayor, al acompanarla a una jornada deportiva al aire libre donde la nina practico equitacion.

A traves de sus historias de Instagram, la hermana de Wanda Nara subio una fotografia en blanco y negro donde se ve a la pequena enfocada en su actividad sobre el caballo. Sin embargo, mas alla de la postal de orgullo familiar, la conductora decidio revelar la batalla interna que vive cada vez que le toca estar presente en este tipo de aprendizajes.

Lejos de ocultar sus emociones, la modelo expreso con total sinceridad el temor que le genera ver a su primogenita en una disciplina que requiere destreza y cierto riesgo. "Saliendo de mi zona de confort como madre cagona que soy", revelo sin rodeos para describir lo que siente al intentar no transmitirle sus propias inseguridades a la nina.

Con esa declaracion, la figura del espectaculo expuso una faceta cotidiana de la crianza: el proceso de dar libertad y confianza a los hijos mientras se enfrentan los nervios propios de la maternidad. A pesar de los miedos, la modelo opto por mantenerse firme al lado de la nina, priorizando su desarrollo y disfrutando de sus avances en una disciplina que la entusiasma.