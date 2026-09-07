En medio del conflicto familiar, Sebastián Yatra reveló qué siente por Tini

Mientras el ambiente artístico debate el momento complejo que atraviesa Tini Stoessel, su ex pareja Sebastián Yatra emitió palabras inesperadas sobre el asunto. El artista de Colombia prefirió guardar distancia y actuar con cautela ante la encrucijada del entorno cercano de la cantante.

Al ser abordado por los cronistas en una terminal aérea previa a su embarque, el intérprete manifestó su total desconocimiento del panorama actual. Sobre el tema expresó: "La verdad es qué no sé muy bien que está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia, los quiero mucho".

En esa misma secuencia, al ser consultado respecto a las versiones de un enlace matrimonial entre la intérprete y Rodrigo De Paul previsto para el cierre del calendario, el músico reaccionó de manera escueta. Frente a esa posibilidad afirmó: "Me me parece bien, bien por ella".

El vínculo sentimental entre ambos referentes del Pop inició su gestación pública hacia 2016, etapa marcada por la expansión internacional de sus repertorios. Tras esa etapa previa, en 2018 lanzaron la colaboración musical Quiero Volver, tema que escaló en popularidad.

Durante un tiempo extenso sostuvieron que solo mantenían un lazo afectivo amigable, aunque las apariciones públicas reflejaban cercanía. Finalmente, en el mes de abril de 2019 confirmaron el romance por medio de un retrato difundido en plataformas digitales.

El trayecto de la pareja se extendió por un lapso superior a 12 meses. Sin embargo, en el transcurso de mayo de 2020, durante el aislamiento global, oficializaron la ruptura. En aquel momento difundieron una nota aclaratoria: "Decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero la vida nos lleva por caminos distintos".

Transcurridos varios periodos desde la culminación de aquel noviazgo, el cantante volvió a ser abordado por la prensa sobre el contexto de la intérprete, prefiriendo la prudencia y absteniéndose de dar opiniones sobre un tema ajeno.