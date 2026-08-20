En medio del escándalo con Icardi, Vicuña tomó una decisión: “Me despido”

El actor Benjamín Vicuña protagonizó un sorpresivo anuncio en las plataformas digitales en medio de una alta exposición mediática por cuestiones personales. Luego de días de debate público sobre su rol paterno con sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez, el intérprete chileno reveló una determinación vinculada a su agenda laboral.

La controversia se originó después de que el artista hiciera declaraciones acerca de la distancia con sus descendientes pequeños. Sus dichos generaron una fuerte contestación del futbolista Mauro Icardi, quien cuestionó duramente su rol familiar en una publicación web. Ante la provocación, el actor rompió el silencio de manera escueta y calificó los señalamientos como "Absolutamente ridículo", evitando de esta manera profundizar en el conflicto.

En este escenario, el artista utilizó sus historias de la red social Instagram para comunicar novedades sobre su futuro. Junto a una fotografía sobre las tablas, el protagonista redactó: "En 6 semanas me despido de Secreto en la Montaña".

Para descartar especulaciones que vincularan su partida con los roces familiares recientes, el chileno aclaró que su salida temporal se debe a compromisos previos en la pantalla grande. El actor precisó que su retiro es "Para cumplir con proyectos cinematográficos con Álex de la Iglesia y Matías Bize, pactados antes de empezar la obra". Al mismo tiempo, con la intención de aportar tranquilidad respecto a la continuidad del espectáculo dramático, enfatizó que "Pero la obra sigue".

Vicuña también difundió una imagen con el resto del elenco y los colaboradores de la producción artística. En su despedida, les dedicó un afectuoso mensaje de agradecimiento al manifestar: "Le deseo a mis compañeros una gira preciosa. Han sido meses increíbles, de mucho amor, debate y de tocar almas".