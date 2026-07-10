En medio del Mundial, se conoció el vínculo del técnico de Suiza y Boca

El seleccionado de Suiza buscará dar el golpe frente a la Albiceleste este sábado en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en Kansas City a las 18:00 para definir quién avanzará en el cuadro principal. Detrás de este enfrentamiento existe una historia particular que vincula a Murat Yakin, el entrenador del equipo europeo, con el club Boca Juniors a través de su familia y el seguimiento de futbolistas.

El lazo principal se estableció mediante Hakan Yakin, hermano del actual técnico suizo. Hakan inició su etapa como asistente de Murat en las categorías juveniles del St. Gallen y posteriormente en los planteles mayores de FC Schaffhausen y Grasshoppers. Tras esa experiencia compartida, Hakan decidió continuar su carrera de manera independiente al frente del Istanbulspor en Turquía y también dirigió el FC Schaffhausen.

La conexión con la institución argentina no termina allí, ya que el propio Murat Yakin fue quien empujó para que Lucas Blondel se nacionalice suizo. La intención de este pedido era que el defensor representara al seleccionado de ese país en las competencias internacionales. Esta serie de curiosidades añade un condimento especial al duelo donde Suiza intentará superar a la Argentina para quedar posicionada entre los mejores cuatro seleccionados del mundo.