En medio del posible casamiento con la China, Icardi recibió la peor noticia

El mercado del fútbol europeo sumó un nuevo capítulo alrededor de Mauro Icardi. El delantero de 33 años finalizó su vínculo contractual con Galatasaray de Turquía el pasado 30 de junio y conserva el pase en su poder. A pesar de que el cierre del libro de pases ya transcurrió hace dos semanas, la condición de jugador libre le permite negociar de forma independiente.

En ese escenario, la dirigencia de la Lazio de Italia evaluó de manera concreta la posibilidad de sumar al atacante rosarino a su plantilla, pero la gestión quedó desestimada por completo en las últimas horas.

El desarrollo de las conversaciones registró discrepancias entre las partes. Un punto central en el proceso fue la prioridad fijada por el propio futbolista de disputar la Champions League, factor que distanció la opción del elenco romano.

De forma paralela, la intervención del cuerpo técnico resultó decisiva para el desenlace. Según TyC Sports, el entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, le bajó el pulgar al delantero argentino ya que enfocaron hacia otro lado. La prioridad del director técnico se orientó hacia la contratación de Andrea Pinamonti, procedente de Sassuolo.

La adquisición del atacante italiano consumió los recursos del equipo romano. Si bien persistía cierto interés en la institución, el presupuesto de la Lazio para incorporar a alguien más ya no alcanzaba. La determinación de Gattuso y el ajuste financiero cerraron definitivamente la puerta a la llegada del exjugador de Galatasaray, quien ahora deberá analizar nuevas opciones para continuar su trayectoria en el ámbito internacional o europeo.

En el plano social, Icardi permanece atento a las alternativas para definir su destino deportivo. La opinión de su pareja, la China Suárez, tendría peso decisivo en la elección del nuevo destino de residencia. La reciente aparición pública de ambos reavivó los rumores sobre un posible casamiento, mientras la pareja proyecta la consolidación del noviazgo en la ciudad donde el futbolista continúe su carrera.