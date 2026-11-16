En menos de 24 horas, robaron dos veces un local de IPhone en Capital

Los propietarios del comercio Point iPhone, un local especializado en productos de Apple ubicado en San Juan sobre calle Sargento Cabral entre Roger Balet y Mansilla, denunciaron haber sido víctimas de dos episodios delictivos en menos de 24 horas. El establecimiento, que abrió sus puertas hace apenas un mes, sufrió primero un robo durante la madrugada del sábado y luego un nuevo intento de ingreso en la noche siguiente por parte de cuatro sospechosos, en medio de una creciente preocupación del sector tecnológico en la provincia.

El primer hecho delictivo se produjo el sábado 14 de noviembre exactamente a las 3:55 de la madrugada, cuando los delincuentes rompieron el vidrio del frente y forzaron la reja para entrar al negocio. Según relataron los damnificados a Diario 13, los intrusos permanecieron menos de cinco minutos en el interior y huyeron al activarse la alarma, logrando llevarse únicamente varias cajas vacías de teléfonos celulares y unos auriculares AirPods Pro.

Apenas unas horas después, a las 2:16 de la madrugada siguiente, el sistema de monitoreo del local alertó a los dueños sobre nuevos movimientos sospechosos frente al comercio. Al revisar las cámaras de seguridad en tiempo real, advirtieron que un grupo de personas pasaba por la vereda y pateaba la puerta del establecimiento, intentando forzar exactamente el mismo sector que había quedado dañado tras el primer ataque.

Ante esta situación, los propietarios, que circulaban en su automóvil, decidieron acercarse con cautela para observar la escena a distancia. Allí distinguieron a cuatro individuos con capuchas y ropa deportiva: dos simulaban revolver un basurero cercano mientras los otros dos actuaban de apoyo unos metros atrás, comunicándose por teléfono celular hasta que advirtieron que estaban siendo filmados y comenzaron a dispersarse.

La secuencia derivó en una persecución cuando los comerciantes decidieron seguirlos y vieron que dos de los sospechosos se reunían con sus cómplices, quienes los aguardaban con bicicletas para emprender la fuga. Durante un trayecto de aproximadamente nueve cuadras, los dueños del local los siguieron mientras recibían piedrazos por parte de los delincuentes y llamaban reiteradamente a la Policía sin lograr que llegara ningún patrullero.

Si bien los propietarios perdieron inicialmente el rastro cuando los ciclistas ingresaron en contramano por el lateral de avenida de Circunvalación, continuaron rastrillando la zona y lograron localizar a dos de ellos cerca de la cancha de Sportivo Desamparados. Al verse descubiertos, uno huyó hacia un descampado y el otro ingresó a una vivienda donde había otros seis hombres, uno de los cuales exhibió un arma de fuego.

Al comunicarse nuevamente con las fuerzas de seguridad para advertir sobre la presencia del sujeto armado en esa casa, los comerciantes recibieron como respuesta policial que solo podían tomarles la denuncia. Desde el comercio manifestaron su profundo malestar por la falta de asistencia durante la emergencia y aclararon que, debido a la tensión vivida, aún no radicaron la presentación formal por el segundo episodio, aunque sí denunciaron el robo inicial.

Este ataque contra Point iPhone se suma a una preocupante seguidilla de golpes contra locales dedicados a la venta de dispositivos de Apple en San Juan durante el último mes. Entre los antecedentes recientes figuran el robo a GoLite iPhone en Rivadavia, donde sustrajeron 20 teléfonos y una PlayStation 5 por un valor de $15.000 dólares, y el asalto a Ipoint Store en Capital, con un perjuicio cercano a los $23.000 dólares tras llevarse 25 celulares y efectivo, además del caso de America ID en Capital, donde robaron 20 iPhones y dinero en un hecho que ya derivó en condenas judiciales para dos implicados.