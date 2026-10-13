Gabriel Iván Reyna, de 18 años, volvió a quedar detenido luego de que la Policía de San Juan lo sorprendiera con dos caños de seis metros que habían sido denunciados como robados. El joven había sido aprehendido días antes por la sustracción de prendas deportivas de un comercio del barrio CGT, pero recuperó la libertad.

El joven conocido en el ambiente delictivo como el Ñoño Reyna volvió a quedar involucrado en un procedimiento policial por un presunto robo, esta vez en el barrio Sierras de Marquesado. El hecho se conoció luego de que un efectivo de la Brigada Sur-Oeste advirtiera que un hombre trasladaba elementos metálicos y alertara a otros policías para que intervinieran.

Según la información policial, el episodio ocurrió este sábado, cuando el oficial ayudante César Gil observó a un sujeto vestido con ropa oscura que llevaba varios caños similares a perfiles. El hombre ingresó al barrio Sierras de Marquesado y, a partir de esa situación, se desplegó un operativo con participación de efectivos del Comando Oeste.

Los dos caños que fueron recuperados por la Policía tras detener al Ñoño.

Durante las recorridas, los uniformados localizaron al sospechoso. Al advertir la presencia policial, el joven arrojó los elementos que transportaba e intentó escapar. Sin embargo, los efectivos lo alcanzaron a los pocos metros, a la altura de la manzana G.

En ese momento, los policías observaron que el sospechoso se quitaba un buzo. Finalmente, lo aprehendieron y lo identificaron como Gabriel Iván Reyna, de 18 años, domiciliado en el mismo barrio.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron un buzo negro, una campera del mismo color y dos caños cuadrados de seis metros de largo cada uno. Luego consultaron a través del sistema de comunicaciones policiales si existía alguna denuncia vinculada con esos elementos.

La respuesta confirmó que una mujer había denunciado la sustracción de dos perfiles, por lo que los investigadores relacionaron los objetos encontrados con el hecho informado.

A partir de esa novedad, el personal policial se comunicó con el ayudante fiscal Agustín Caballero, quien, luego de consultar con la fiscal Virginia Branca, autorizó el traslado del procedimiento a la Comisaria 38°. Según el parte, la medida respondió a las características violentas de la zona y los testigos de actuación fueron funcionarios policiales.

La intervención quedó encuadrada en el procedimiento especial de Flagrancia, bajo el legajo 28/26, con intervención de la UFI Flagrancia.

La detención anterior

La nueva aprehensión se produjo pocos días después de otro procedimiento que también tuvo a Reyna como protagonista. El sábado 4 de octubre, el joven había sido detenido luego de un robo en un comercio ubicado en la intersección de las calles Ramón Salinas y Antonio de la Torre, en el barrio CGT.

En aquella oportunidad, la Policía recibió información sobre la rotura del local y la sustracción de gran cantidad de prendas deportivas. Los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones y localizaron al sospechoso en la zona de calle 9 de Julio y Pellegrini.

De acuerdo con el informe, Reyna llevaba una bolsa negra y, al advertir la presencia de los uniformados, escapó en dirección a calle 9 de Julio. La fuga duró pocos metros, ya que los policías lograron aprehenderlo.

Las prendas que fueron sustraídas de la tienda en el barrio CGT.

Tras ese procedimiento, el joven quedó a disposición de la Justicia, aunque posteriormente recuperó la libertad.

Ahora, con la nueva aprehensión y la denuncia por la sustracción de los dos perfiles metálicos, Reyna volvió a quedar vinculado a una causa penal. La investigación quedó en manos de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.