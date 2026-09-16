En pleno centro se prendió fuego un colectivo con pasajeros adentro

Un colectivo de la empresa Libertador, perteneciente a la línea A, sufrió un incendio en la intersección de las calles Libertador y Rioja, en pleno microcentro capitalino, durante la mañana del miércoles. La unidad circulaba con pasajeros a bordo en el momento en que se desató el foco ígneo.

El inicio del fuego pasó desapercibido para el chofer en un primer momento, de acuerdo con el relato de un testigo presencial. "El chofer no se habría dado cuenta inicialmente de que la unidad estaba en llamas", señaló la persona presente en el lugar.

La alerta sobre la presencia de las llamas fue dada por uno de los pasajeros que viajaba en la unidad. Ante esta advertencia, el conductor detuvo la marcha y ordenó el descenso inmediato de las personas que se encontraban a bordo para evacuarlas del peligro.

Asimismo, el testimonio recabado en la escena sumó una denuncia sobre los elementos de protección del vehículo, al señalar que "la unidad no contaría con matafuego, por lo que no habría sido posible utilizar ese elemento para intentar controlar el foco de incendio".

El hecho quedó documentado a través de registros en video, donde se aprecia la secuencia generada en torno al transporte público mientras el fuego consumía la estructura. El suceso reflotó las discusiones sobre los controles y las condiciones de seguridad en las unidades de transporte de pasajeros que realizan sus recorridos diarios.

Hasta la fecha del reporte no se dieron a conocer los peritajes oficiales sobre las causas que originaron las llamas, ni tampoco si se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.