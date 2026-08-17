En pleno festejo del Día del Niño, se armó una batalla campal en Santa Lucía

Una jornada de celebración familiar en Santa Lucía se transformó en un escenario de violencia extrema durante la tarde del sábado. El predio del camping Don Bosco albergaba los festejos por el Día del Niño cuando se originó una gresca que involucró a un gran número de asistentes. El incidente comenzó alrededor de las 17:30 por motivos que los investigadores aún intentan establecer.

La intervención de las autoridades se produjo ante la magnitud del enfrentamiento. Según los datos oficiales, en la pelea participaron entre 30 y 50 personas. Los efectivos presentes intentaron contener el conflicto para resguardar a las familias que se encontraban en el lugar. En ese contexto, se identificó a dos presuntos instigadores, lo que generó una reacción violenta de los presentes contra los uniformados.

Los policías fueron atacados con piedras, patadas y golpes de puño. Uno de los oficiales cayó al suelo tras recibir un impacto y, mientras estaba tendido, un agresor le sustrajo la gorra reglamentaria. Tras los forcejeos, se logró la aprehensión de un joven de apellido Guajardo, de 19 años, y un adolescente de 17 años.

La tensión continuó fuera del predio cuando el personal se disponía a trasladar a los detenidos. Una menor de 14 años arrojó un objeto contundente contra el patrullero, rompiendo el vidrio delantero derecho. Los fragmentos de cristal provocaron cortes en un policía que estaba en el interior del móvil. Otros integrantes de la fuerza reportaron dolores en sus muñecas y cuello debido a la violencia de la contienda inicial.