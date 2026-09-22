En pleno vivo, una famosa periodista confirmó que está embarazada

La periodista de TN y Aura, Sofía Kotler, anunció el inicio de su maternidad junto a su esposo Guido Cardero, con quien sostiene una relación desde hace 16 años. El anuncio formal se produjo mediante una publicación en la red social Instagram, que fue complementada posteriormente con declaraciones vertidas en el programa TN Central.

En el video compartido en las plataformas digitales se observan las manos de la pareja y las patas de su mascota retirándose paulatinamente para exhibir la imagen de la ecografía. El posteo fue acompañado por una frase redactada por la comunicadora: “16 años después, la primavera estalló en flores como nunca. Y trajo la más linda de todas”. La difusión del material audiovisual generó una serie de felicitaciones de colegas, allegados y personalidades del ámbito periodístico.

En el espacio televisivo conducido por Franco Mercuriali y su equipo, la profesional explicó los motivos de sus recientes inasistencias en la pantalla. Al aire de la emisión, la protagonista expresó: “Estoy embarazada. Estoy esperando una bebita. Estoy muy contenta, muy feliz, toda la familia está muy feliz”.

Respecto a su alejamiento temporal de la señal de noticias, la comunicadora manifestó: “Por eso estuve ausente algunos días. Fueron unos tres meses movilizantes, pero estamos acá”. Asimismo, la periodista hizo referencia al impacto de la novedad en el entorno interno y señaló: “Toda la familia está muy feliz: primera nenita, primera nieta, primer todo. Así que la familia revolucionada”.