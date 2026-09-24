En Rawson se registraron los primeros focos de incendio por el viento Zonda

La llegada inminente del viento Zonda activo las alarmas en el departamento Rawson, donde la localidad de Médano de Oro ya registra las primeras llamas en zonas de pastizales. Cuadrillas de Proteccion Civil municipal se desplegaron rapidamente en los puntos afectados para controlar el fuego y frenar su avance antes de que las condiciones climaticas empeoren.

Desde el organismo estatal brindaron tranquilidad sobre el alcance de los focos, aunque remarcaron la complejidad de las tareas en el terreno. "Los siniestros no son de gran magnitud, aunque demandan una labor intensa por parte del personal actuante para evitar que se propaguen", explicaron desde la reparticion municipal para detallar el estado del operativo.

La preocupacion principal radica en la gran cantidad de vegetacion seca distribuida en el sector agricola, un factor que puede acelerar la combustion a medida que las rafagas ganen fuerza. Los reportes meteorologicos preven un impacto severo del viento Zonda durante toda la jornada, con velocidades que alcanzaran los 59 km/h.

Frente a este escenario de riesgo elevado, las autoridades reiteraron la prohibicion estricta de realizar quemas de residuos o malezas en toda la provincia, buscando evitar emergencias mayores que pongan en peligro a las comunidades cercanas.