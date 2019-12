En reclamo de planes sociales y alimentos, el Polo Obrero marcha al Ministerio de Desarrollo Social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Polo Obrero realizará mañana una jornada nacional de lucha que incluirá piquetes en varios puntos del país y una marcha, a partir de las 10, desde Plaza Congreso hasta el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar la apertura de nuevos planes sociales y más partidas de alimentos para los comedores administrados por las movimientos sociales.



Bajo la consigna "No bajamos los reclamos ni las banderas, ni con (Mauricio) Macri, ni con (Alberto) Fernández", la organización social que encabeza el Frente Piquetero exigirá, además, la aplicación de "un plan de viviendas populares y creación de trabajo genuino", según consignaron desde esta organización.



"En los próximos días se producirá un cambio de Gobierno que seguramente impactará en la vida de los trabajadores. Macri se va como llegó, atacando al pueblo. ¿Y el nuevo Gobierno de Fernández? A pesar de que dice que su prioridad es la lucha contra el Hambre, hasta ahora no se ha pronunciado por ninguno de los reclamos que levantamos", señaló el Polo Obrero en un comunicado.



En el marco de la protesta, el Polo Obrero se declaró en "Estado de Alerta" y consideró que "un llamado aumento del presupuesto en alimentos para comedores populares que subiría de los 27 millones de pesos a 40 mil millones en el 2020, no alcanzaría a cubrir la inflación pasada".