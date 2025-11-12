La inflación de octubre en San Juan fue del 2,3%, según el relevamiento del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia. El dato local coincide con el índice nacional informado para el mismo período, lo que refleja una tendencia de estabilidad en el ritmo de aumento de precios tanto en el ámbito provincial como en el país.

De acuerdo con el informe oficial, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una variación del 22,9% en lo que va de 2025 y un incremento interanual del 27,8%. En tanto, la Región de Cuyo también presentó una suba promedio del 2,3%, lo que ubica a San Juan en línea con el comportamiento regional.

Entre las divisiones que mostraron menores aumentos se destacan Educación (0,5%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,7%), Restaurantes y hoteles (1,1%), Prendas de vestir (1,3%), Salud (1,5%), Comunicaciones (1,6%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,1%).

Por el contrario, los rubros con mayores incrementos fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%), impulsado por el aumento en cigarrillos; Bienes y servicios varios (4,9%); Transporte (2,9%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,6%), debido principalmente a subas en carnes, derivados y frutas; y Recreación y cultura (2,4%).

El informe también destaca que el IPC de San Juan se elabora a partir del seguimiento de una canasta de 557 productos, con precios relevados en 914 puntos de venta del Gran San Juan. En total, se recolectan cerca de 19.000 precios mensuales mediante dispositivos digitales, lo que agiliza la tarea y garantiza mayor precisión en la medición.