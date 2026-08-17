En San Martín, agarraron a piedrazos a un colectivo lleno de pasajeros

Un viaje recreativo terminó en un momento de tensión cuando un colectivo privado fue atacado durante la madrugada de este lunes. El transporte circulaba con destino al boliche Búnker, ubicado en el departamento de Angaco, cuando desconocidos lanzaron piedras contra la unidad. El hecho se produjo cerca de la 01:15 mientras el vehículo transitaba por la calle Rawson, justo frente al Barrio Bella Vista en San Martín.

Como consecuencia del impacto, una de las ventanillas del ómnibus estalló por completo. Los restos de vidrio alcanzaron a una pasajera de 27 años, quien terminó con una herida cortante en una de sus manos. Tras la agresión, el chofer decidió detener el rodado para solicitar asistencia inmediata a través del 911.

Personal policial de la Comisaría 19na se presentó en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes. También acudió una ambulancia del servicio 107. Los profesionales médicos asistieron a la mujer lesionada en el sitio del ataque. No fue necesario trasladarla a un centro de salud ya que las heridas eran leves y no representaban un riesgo mayor.