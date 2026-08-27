La Policía de San Juan abrió la convocatoria para el ingreso 2027 a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, la carrera de tres años destinada a quienes buscan incorporarse como oficiales a la fuerza provincial. Si bien el proceso contempla un cupo de hasta 1.000 preinscripciones a partir del 1 de septiembre a las 8, la institución confirmó que hay 45 vacantes disponibles para el ingreso efectivo, sujetas al cumplimiento de las distintas etapas de selección.

Los interesados deberán completar el formulario de preinscripción de manera online a través del sitio oficial de la Policía de San Juan. La convocatoria permanecerá abierta hasta que se cubran los cupos de preinscripción previstos para el próximo ciclo.

La formación se dicta en la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain”, dependiente de la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6.

Requisitos para la convocatoria 2027

Entre las condiciones establecidas para los aspirantes se encuentra ser argentino, nativo o por opción, y tener entre 18 y 23 años. Además, es necesario haber finalizado los estudios secundarios.

Los postulantes tampoco deben registrar antecedentes contravencionales o judiciales y deberán superar las distintas evaluaciones previstas por la institución como parte del proceso de admisión.

Qué evaluaciones deberán superar los aspirantes

El ingreso incluye controles vinculados con la estatura, la exposición de tatuajes y un examen de aptitud psicofísica. La Policía de San Juan recomienda revisar previamente todas las condiciones establecidas antes de completar la preinscripción.

La Tecnicatura Superior en Seguridad Pública está orientada a la preparación académica, técnica y profesional de los futuros integrantes de la fuerza provincial.

Dónde consultar toda la información

La formación policial se desarrolla dentro del ámbito estatal provincial, con aval del Ministerio de Educación y un diseño curricular aprobado para la carrera. Quienes quieran participar de la convocatoria deberán ingresar desde el 1 de septiembre a las 8 al portal oficial de la Policía de San Juan y completar el formulario correspondiente.