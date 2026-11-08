En su discurso ante León XIV, Milei reivindicó a Francisco

El presidente Javier Milei encabezó el discurso de bienvenida al papa León XIV durante el acto oficial realizado en el Palacio Libertad, en el marco de su visita a la Argentina. Ante autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, integrantes del Episcopado y dirigentes de distintos espacios políticos, el mandatario destacó la importancia de la llegada del Sumo Pontífice y planteó que la convocatoria representa una oportunidad para superar diferencias y reflexionar sobre los valores que comparten los argentinos.

En el inicio de sus palabras, Milei expresó su satisfacción por recibir al Papa y consideró que su presencia inaugura jornadas de «gran alegría y reflexión nacional». También hizo referencia a los fieles de otros países que viajaron para participar de las actividades, entre ellos ciudadanos de Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

En ese sentido, destacó la presencia de representantes de todo el arco político y sostuvo que existen acontecimientos que permiten dejar de lado las diferencias partidarias. La visita, según planteó, debe funcionar como un punto de encuentro para la sociedad argentina.

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado a recordar a Jorge Bergoglio, el papa Francisco, a quien definió como «el argentino más importante de la historia» y el primer pontífice latinoamericano. Milei reconoció que su fallecimiento dejó «un vacío enorme» en el pueblo argentino y destacó su figura por encima de las diferencias religiosas.

El Presidente también recordó su experiencia personal con Francisco y resaltó su generosidad y humanidad. «Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra, porque la inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte», expresó.

Posteriormente, Milei repasó algunos episodios de la relación histórica entre la Iglesia católica y la construcción institucional del país. En particular, mencionó al beato Mamerto Esquiú y su intervención durante el proceso de sanción de la Constitución Nacional de 1853.

El mandatario recordó que el fraile había convocado a respetar el nuevo orden constitucional y defendido la importancia de la ley como fundamento de la organización nacional. A partir de ese episodio, sostuvo que la Argentina liberal, republicana y constitucional no nació en oposición a la Iglesia, sino que contó con el acompañamiento de referentes religiosos.

La fe, la libertad y el rol del Estado

Otro de los ejes del mensaje presidencial fue el lugar de la espiritualidad en la vida social. Milei sostuvo que la fe permite encontrar un sentido que trasciende las circunstancias individuales y destacó su influencia en la formación de valores como la esperanza, la fortaleza y la solidaridad.

En ese marco, afirmó que las Sagradas Escrituras constituyen una referencia moral para la civilización occidental, incluso para quienes no profesan una religión. También vinculó las enseñanzas cristianas con los principios de libertad, vida y propiedad, a los que consideró pilares de la Constitución Nacional y de las democracias occidentales.

Para fundamentar esa relación, mencionó la tradición de la Escuela de Salamanca y los aportes del fraile dominico Francisco de Vitoria, a quien atribuyó una defensa histórica de la libertad como un derecho natural de todos los hombres.

«La visita de su santidad León XIV trasciende diferencias y divisiones temporales, y nos tiene que reunir a todos los argentinos», sostuvo. En esa línea, convocó a reconocer los puntos en común de la sociedad y a asumir un compromiso activo con los valores que, según expresó, deben orientar la convivencia.

El discurso también tuvo un apartado dedicado a la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas. Milei afirmó que gobernar implica tomar decisiones en función del bien común y no de los intereses de un sector en particular.

Al explicar la orientación económica de su administración, hizo referencia al concepto de «equidad intertemporal», con el que planteó que las decisiones del Estado deben contemplar tanto las necesidades de la población actual como las de las generaciones futuras. En ese sentido, sostuvo que no se debe favorecer a los argentinos del presente a costa de quienes vivirán en el país en los próximos años.

La Argentina construida sobre la roca

Hacia el cierre de su intervención, Milei recurrió a la parábola bíblica de los dos cimientos, en la que Jesús compara a un hombre prudente que construye su casa sobre roca con otro que lo hace sobre arena. Según el relato, solamente la primera construcción permanece en pie frente a las lluvias, las crecidas y los vientos.

El Presidente utilizó esa enseñanza como una metáfora del país que busca construir su Gobierno. «Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca, una misma casa para los que pusieron sus cimientos, para los que hoy vivimos en ella y para los que van a heredarla», afirmó.

Además, citó al pensador Edmund Burke para referirse a la responsabilidad de las generaciones presentes con quienes vivieron antes y con quienes todavía no nacieron. A partir de esa idea, sostuvo que el Estado debe preservar el legado histórico, mejorar las condiciones de vida actuales y garantizar el futuro de los argentinos.

Finalmente, Milei agradeció la presencia de León XIV y cerró su discurso con un pedido dirigido al Pontífice: «Santidad, gracias por venir y quiero pedirles únicamente que rece por la Argentina tal como lo hacemos nosotros».