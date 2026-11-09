En su primera homilía en Argentina, León XIV defendió el valor de la familia cristiana

El papa León XIV celebró su primera misa en Argentina con una homilía centrada en la familia, la fe y el papel de la Iglesia frente a las dificultades sociales. Durante su mensaje, destacó que los hogares constituyen un pilar fundamental para la sociedad y convocó a los argentinos a fortalecer los vínculos familiares a partir de los valores cristianos.

A partir del pasaje del Evangelio que relata cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo de Jerusalén, el Pontífice reflexionó sobre el sentido de la Iglesia como casa de oración y espacio de encuentro con Dios. En ese marco, sostuvo que la humanidad suele caer en la tentación de negociar con lo divino, bajo la lógica de dar algo a cambio para obtener un beneficio.

"Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien", afirmó León XIV, al señalar que Cristo busca devolverle al templo su verdadero sentido como morada de Dios y casa de oración para todos sus hijos.

El Papa también recurrió a la imagen bíblica del agua que brota del templo y transforma incluso los territorios desérticos. Interpretó esa representación como un signo de renovación y esperanza: "Donde había muerte, ahora hay vida. Donde había enfermedad, ahora hay salud. Donde había aridez, ahora hay fecundidad".

A partir de esa lectura, trasladó la reflexión a las dificultades que atraviesan las familias en la actualidad. Mencionó especialmente «la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas» y las adicciones que afectan a los jóvenes y deterioran las relaciones familiares.

Frente a ese escenario, sostuvo que la fe puede convertirse en un fundamento para atravesar las crisis. "Dios está en medio nuestro, no podemos temer. El Señor es nuestro refugio y fortaleza", expresó. Luego agregó que, sobre Cristo, las familias y la sociedad pueden encontrar una base capaz de sostenerlas frente a las dificultades.

El mensaje de León XIV sobre el valor de la familia argentina

Uno de los ejes centrales de la homilía estuvo dedicado al lugar que ocupa la familia en la historia y la cultura argentina. El Pontífice consideró que fue el ámbito donde se transmitieron valores fundamentales para la construcción de la identidad del pueblo, entre ellos la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto por los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

En ese sentido, lanzó un mensaje directo frente a las transformaciones sociales y culturales: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

León XIV convocó a los hogares a abrir sus puertas a Cristo y transmitir la fe a las nuevas generaciones a través de prácticas cotidianas. Mencionó la bendición antes de comer, la oración antes de dormir, el perdón, la escucha mutua, la participación en la misa dominical y el papel de los abuelos en la enseñanza religiosa.

"La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo", afirmó.

Durante su mensaje también recordó al papa Francisco, quien fue arzobispo de Buenos Aires, y retomó su enseñanza sobre la importancia de la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística como caminos para fortalecer el amor familiar.

La Iglesia necesita familias protagonistas de la evangelización

En el tramo final de la homilía, León XIV dirigió un pedido a las familias argentinas para que asuman un papel activo en la vida de la Iglesia. "Queridas familias, las exhorto a ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia Argentina las necesita", sostuvo.

Además, les pidió acompañar la tarea de los obispos, párrocos, agentes pastorales y catequistas. Según explicó, la vitalidad de la Iglesia se fortalece cuando los hogares comparten la oración y viven su misión de transmitir el Evangelio.

El Pontífice planteó que la educación de los hijos también constituye una forma de evangelización y que la vida familiar puede convertirse en un camino de formación cristiana.

Finalmente, encomendó a las familias a la Virgen de Luján y a San José, y recordó a la Sagrada Familia de Nazaret como modelo de hogar. "Que Él nos bendiga para que también nuestras casas sean templo de su presencia", concluyó.