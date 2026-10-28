En Telefe están odiados por los "ataques de envidia" entre dos famosas

La convivencia en MasterChef Celebrity se encendió con un fuerte cruce entre Marta Fort y Julieta Poggio debido a una polémica situación que involucró al grupo de WhatsApp del programa. Todo comenzó cuando Josefina “China” Ansa expresó su fastidio al notar que varios de sus compañeros compartían fotos entrenando en el chat y la conductora Wanda Nara secundó el reclamo al confesar que eso la volvía loca en el día a día.

Al escuchar los dichos de sus colegas, Marta Fort admitió sin filtro que ella era una de las que enviaba imágenes haciendo ejercicio y se defendió al señalar: “Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?”. Lejos de quedarse callada, Julieta Poggio cuestionó que usaran ese espacio para tal fin y disparó: “Pero bueno, muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver todos entrenando. ¿Qué les pasa?”.

Ante la postura de su compañera, Marta Fort lanzó una respuesta contundente para frenarla en seco y le dijo: “Ay, bueno. No seas envidiosa”. Este picante intercambio dejó al descubierto las primeras tensiones reales dentro del reality de cocina de Telefe y marcó el inicio de una rivalidad muy comentada entre las dos conocidas figuras.