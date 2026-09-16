En topless, la sesión de fotos de Coti Romero que encendió las redes

Coty Romero volvió a revolucionar a sus seguidores con una sesión de fotos en blanco y negro cargada de sombras y sensualidad. Lejos de utilizar ropa interior, la correntina posó sin remera y lució un pantalón deportivo oversize de tiro bajo. Completó el vestuario con pulseras, una cadena plateada y anteojos de marco rectangular. Para el peinado prefirió una cola alta y enfocó el maquillaje en tonos oscuros para la boca.

Las imágenes no tardaron en provocar una ola de reacciones entre los usuarios, quienes dejaron mensajes como “Hot”, “Hermosa”, “Son un show”, “Pero por favor” y “Dios, qué bella”. La publicación llegó pocas semanas después de que la creadora de contenido difundiera otra serie fotográfica donde mostró el resultado del aumento mamario realizado a comienzos de agosto.

En esa primera secuencia, posó en una habitación luciendo un corpiño tipo top nude de breteles finos con escote pronunciado y una bombacha blanca de tiro alto, lo que generó respuestas como “Wow”, “Un escándalo”, “Ah bueno...”, “Bellísima”, “Diosa Coty, cada día más hermosa” y “Cada foto tuya supera a la anterior”.

La intervención estética derivó en una anécdota familiar cuando los abuelos de la influencer se enteraron de la operación por una mención televisiva dentro de Gran Hermano. La correntina abordó el tema en una charla con Emma Vich durante el stream de Telefe, donde el conductor retomó una frase emitida por Nazareno Pompei desde el reality. Vich le planteó “¿Te hiciste las lolas? Porque eso lo entendí bien. Y ahora lo estoy viendo y es como: ok”. Ante la pregunta, Romero confirmó el procedimiento y rememoró la reacción de su entorno: “Mis abuelos se preocuparon porque dijeron: ‘¿Qué le pasó a Coty?’. Ellos no tienen redes sociales”.

Dado que no sabían de la cirugía y relacionaron el mensaje con un inconveniente de salud, la madre de la joven intervino para aclarar la situación. “Ahí mamá les dice: ‘No, no, se operó las lolas’”, explicó la influencer sobre el malentendido originado por las palabras de Pompei durante su reposo.

En aquella transmisión de la casa, el participante había expresado: “Le quiero mandar un saludo especial a Coti, que se está recuperando de la operación que tuvo, está terminando el reposo y ojalá el fin de semana ya pueda estar de nuevo ahí, en su streaming de viernes y sábado”. Por su parte, la exparticipante valoró el comentario y manifestó: “Primero que nada, nombró el stream. Gracias, Nazareno Pompei. O sea, amamos. Y segundo, me mandó un saludo”.