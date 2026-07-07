Un hombre de 39 años quedó detenido este lunes en el interior del barrio La Estación, en Rawson, luego de que efectivos policiales comprobaron que registraba un pedido de captura vigente en una causa por hurto. El procedimiento se concretó durante una recorrida preventiva realizada por personal policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, cuando el móvil H-60, integrado por el oficial ayudante Lucas Sánchez y el cabo Renzo Carmona, patrulló el interior del barrio La Estación, jurisdicción de la Comisaría 6ª. En ese momento, los efectivos observaron a un grupo de hombres que estaban prootagonizando una gresca en la vía pública.

Al advertir la presencia policial, los involucrados escaparon en distintas direcciones. Sin embargo, los uniformados lograron aprehender a uno de ellos para establecer su identidad y verificar su situación judicial.

Tras consultar los datos del sospechoso en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los efectivos constataron que el hombre, identificado como Mauro Sebastián Cortez, de 39 años, registraba un pedido de captura vigente en una causa caratulada como hurto.

Frente a esa situación, el personal policial se comunicó con la ayudante fiscal Gabriela Barrientos, de la UFI de Delitos contra la Propiedad, quien ordenó el traslado del acusado a la dependencia policial. La funcionaria dispuso que permaneciera en calidad de aprehendido mientras la comisaría interviniente recibía las directivas procesales correspondientes para continuar con el procedimiento.

De acuerdo con el informe policial, al ser notificado de su situación procesal, el detenido reaccionó con enojo, insultó a los efectivos a viva voz y manifestó su disconformidad con el procedimiento. Pese a esa actitud, el personal logró controlar la situación y concretó el traslado sin que se registraran incidentes de mayor gravedad.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 6ª, mientras que la UFI de Delitos contra la Propiedad continuó con las actuaciones judiciales vinculadas al pedido de captura que pesaba sobre el detenido.