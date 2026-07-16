En Valle Fértil arrojaron explosivos desde un auto y huyeron a toda velocidad

Un sorpresivo hallazgo sobre la Ruta Nacional 150 movilizó a las fuerzas de seguridad en el departamento de Valle Fértil durante la noche de este miércoles. El incidente se desencadenó cuando un grupo de personas a bordo de un automóvil arrojó un cargamento de explosivos sobre la banquina de la calzada para evadir un control vehicular de la Gendarmería Nacional, dándose a la fuga de inmediato a gran velocidad.

La maniobra sospechosa ocurrió pocos minutos después de finalizar el partido de semifinales del Mundial 2026 en el que se enfrentaron Argentina e Inglaterra. Mientras los uniformados realizaban tareas de prevención en la zona, detectaron los movimientos extraños del coche.

Al notar la presencia de los efectivos, los ocupantes decidieron descartar el material y aceleraron de forma violenta para evitar ser identificados, logrando perderse de vista antes de que pudieran interceptarlos.

Ante el inminente riesgo que representaban los elementos abandonados al costado del camino, los gendarmes activaron con urgencia el protocolo de emergencia y aseguraron el perímetro. Poco después arribaron los especialistas de la Brigada de Explosivos, quienes se encargaron de examinar los artefactos y delimitar el área para anular cualquier peligro para los conductores que transitaban por el lugar.

Finalmente, los expertos de la fuerza procedieron a realizar la detonación controlada del material siguiendo los lineamientos de seguridad correspondientes. Aunque todavía no se brindaron datos oficiales sobre la cantidad o las características técnicas de los elementos secuestrados, la justicia ya trabaja con el personal interviniente para intentar rastrear el origen de las sustancias, establecer cuál era su destino final y localizar el automóvil que logró escapar.