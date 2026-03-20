¿Enamorada? Cande Tinelli reveló quién es su hombre perfecto y sorprendió a todos

Candelaria Tinelli, la reconocida it girl que vive entre tatuajes y redes sociales, sorprendió al revelar que su hombre ideal es el actor australiano Jacob Elordi. A pesar de su propia intensidad digital, Lelé admitió que el protagonista de Saltburn es el “hombre perfecto” porque no tiene interés en el mundo virtual.

El actor de 28 años y 1,96 metros de altura, quien alcanzó la fama con la trilogía El stand de los besos y se consagró como Nate Jacobs en Euphoria, decidió desactivar su Instagram para “no perder su vida por la industria” y proteger su salud mental.

Esta postura resulta atractiva para Cande, quien compartió la frase del actor: “No tengo redes sociales, no me interesa”, sugiriendo que busca un amor que la invite a “soltar el celular”.

Este anuncio surge en un clima de tensión para la familia Tinelli, marcado por el crudo reclamo de Soledad Aquino hacia sus hijas Micaela y Candelaria, además de antiguos rumores de reconciliación con Coti.