Encaje y portaligas: el look de Evangelina Anderson que derritió las redes

Desde la ciudad de Miami, Evangelina Anderson captó la atención de sus seguidores de Instagram con una serie de fotografías donde lució un conjunto de lencería blanca de estética romántica. Las posturas relajadas y los diversos encuadres permitieron apreciar la ambientación, caracterizada por ventanales que dejaban ver la edificación iluminada del entorno urbano. La panelista de Cortá por Lozano posó en un sillón gris y en diferentes rincones del departamento.

El vestuario se compuso de un corset blanco estructurado con copas armadas, escote pronunciado y breteles finos. La confección combinó satén con encaje floral semitransparente en la zona frontal y lateral, con costuras verticales y un pequeño detalle central. El diseño se complementó con una bombacha de encaje de tiro bajo y portaligas ajustables. La modelo sumó su cabello rubio suelto, un maquillaje luminoso, accesorios discretos, manicura bordó y, en un encuadre, sostuvo una prenda satinada plateada.

Esta aparición en redes sociales aconteció tras su reciente paso por el ciclo televisivo PH Podemos Hablar, transmitido por Telefe y conducido por Andy Kusnetzoff. Durante la emisión, compartida con Benjamín Vicuña, Santiago Talledo, Lizy Tagliani y Virginia Da Cunha, la panelista intervino en la ronda de confesiones referida a experiencias íntimas. En ese marco, relató un episodio vivido con un joven cuya identidad mantuvo en reserva.

Al describir la conducta del individuo respecto a un fetiche, Anderson detalló la situación ante las cámaras: “Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca”. La declaración provocó intervenciones del resto de los participantes. Ante la consulta de Benjamín Vicuña sobre la totalidad del pie, la modelo respondió: “O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito”.

En el mismo segmento, Lizy Tagliani hizo bromas vinculadas a sus propias medidas, mientras Santiago Talledo realizó una representación para verificar cómo había sido la maniobra. Ante esa consulta, Anderson precisó: “No, no. De una. Me sorprendió, la verdad”. Posteriormente aclaró que el gesto no volvió a repetirse durante el encuentro. Andy Kusnetzoff dio cierre a la conversación con una intervención humorística, concluyendo uno de los momentos más replicados del programa.

En la misma emisión, la figura mediática abordó su separación de Martín Demichelis y la gestión de ese proceso con sus hijos. Anderson recordó que el hecho trascendió en los medios cuando ella permanecía en México y uno de sus hijos residía en Argentina ligado al club River Plate. Sobre el impacto del acontecimiento, declaró: “Uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando me separé. Enfrentar a los chicos y tener esa charla”.

La modelo expuso que la difusión mediática alteró los plazos previstos para el ámbito privado, indicando: “Salió antes en la tele y yo no había hablado con mis hijos. Entonces para mí fue fuísimo”. Respecto a la resolución del inconveniente, Anderson concluyó: “Lo primero que hice fue llamarlo por la camarita. Yo no estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo tuve que hacer así, como pude”.