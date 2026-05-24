Encañonaron a una mujer para robar tres camperas, una balanza y dos celulares en un negocio

El violento asalto ocurrió este sábado por la tarde en un comercio de calle Lemos. Las víctimas reconocieron a los agresores y expresaron su indignación por la falta de respuestas.

Minutos de extrema tensión vivieron dos mujeres de 58 y 30 años durante la tarde del sábado, cuando dos delincuentes ingresaron armados con un revólver a su negocio ubicado en el departamento Pocito y, tras amenazarlas, se llevaron mercadería y pertenencias personales. El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en un local comercial de calle Lemos, entre Picasso y Las Moras, antes de llegar a Calle 6.

El establecimiento, que funciona como tienda de ropa y también vende productos de limpieza y alimento para mascotas, fue el blanco de un asalto que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa a los dos sujetos actuando en cuestión de segundos mientras una de las víctimas es apuntada directamente con el arma. En el audio del video se escucha el desesperado pedido de las mujeres, que entre llantos y gritos les suplicaban a los delincuentes que se fueran y repetían: "No tenemos nada".

Mientras una de las comerciantes era encañonada, el otro asaltante tomó una balanza que había en el local y comenzó a descolgar varias prendas de un perchero exhibidor. Los delincuentes se llevaron tres camperas, un chaleco, una balanza y dos teléfonos celulares antes de huir rápidamente del lugar.

Las víctimas aseguraron haber reconocido a los agresores, lo que agregó un elemento de frustración a la experiencia violenta. "Es indignante porque sabemos quiénes son, pero parece que no se puede hacer nada", manifestaron las damnificadas, que también expresaron el desgaste emocional y económico que les provoca atravesar este tipo de situaciones. "Nos llevaron un par de cosas no más, pero cansa tener que trabajar el doble para recuperar lo que nos robaron. Además del dolor de vivir esos momentos de nerviosismo. Mi mamá aún está en shock", lamentó una de ellas en referencia a la mujer de 58 años.

Las comerciantes señalaron además que en ese horario solía haber presencia policial en la zona, aunque esta vez no había efectivos cerca del lugar del robo. La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Buenaventura Luna, que ahora investiga el hecho para intentar identificar y detener a los responsables. Las autoridades trabajan con las imágenes de las cámaras de seguridad y con las descripciones aportadas por las víctimas para dar con el paradero de los delincuentes.