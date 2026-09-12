Un hombre de 72 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del miércoles, cuando dos delincuentes encapuchados ingresaron a su vivienda de Rivadavia y le robaron $25 millones que tenía guardados como ahorros, además de un reloj y otros efectos personales.

El hecho ocurrió pasada la 1 de la madrugada, en un domicilio ubicado sobre calle Rivera Indarte. Según informaron fuentes judiciales, el hombre, de apellido Bustelo, se encontraba solo y dormía cuando los delincuentes entraron por los fondos de la propiedad.

De acuerdo con las primeras versiones, los asaltantes lo sorprendieron mientras estaba en el dormitorio y lo redujeron a punta de arma de fuego. Luego revisaron el lugar hasta encontrar el dinero, que estaba guardado dentro de un mueble.

Se llevaron los ahorros de la víctima

Los delincuentes lograron apoderarse de $25.000.000, además de un reloj y otros elementos personales del hombre. Luego escaparon del domicilio y hasta el momento no fueron identificados.

A pesar del violento episodio, Bustelo resultó ileso, aunque sufrió un fuerte susto por la situación.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 28ª y la investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Los investigadores trabajan ahora en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de determinar si alguna de ellas registró el ingreso, la huida o algún movimiento de los dos delincuentes que atacaron al anciano.