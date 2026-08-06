Encapuchados asaltaron a una mujer, le pegaron y se robaron casi $50.000.000

Juan Bonanno, de 57 años, y su madre vivieron una madrugada de terror este jueves en su vivienda de Villa América. Tres hombres con sus rostros cubiertos irrumpieron en la propiedad tras violentar la cerradura de la puerta principal, que da al comedor, utilizando una barreta. La víctima se encontraba descansando cuando un fuerte estruendo interrumpió su sueño y dio inicio al violento episodio.

Los delincuentes se dirigieron de inmediato al dormitorio, donde sorprendieron a la mujer y le propinaron un fuerte golpe en la cabeza. Según la descripción brindada por los investigadores, la banda estaba integrada por un sujeto alto y robusto, otro de contextura delgada y un tercer cómplice, todos ellos encapuchados.

Durante el asalto, los ladrones registraron minuciosamente la habitación para dar con objetos de valor. Lograron alzarse con US$30.000 y $3.000.000 en efectivo. Además de la millonaria cifra de dinero, que representa un total cercano a los $50.000.000, sustrajeron 2 teléfonos celulares Samsung Galaxy modelos A07 y A36.

Tras concretar el robo y obtener el botín, los sospechosos huyeron rápidamente del domicilio. La damnificada logró comunicarse con el 911 poco después para denunciar el hecho.

La UFI de Delitos contra la Propiedad interviene actualmente en el caso, el cual fue calificado de manera preliminar como "robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de utilería". Los pesquisas concentran sus tareas en identificar a los autores y determinar si contaban con información precisa de un entregador.