Encapuchados ataron a un jubilado en Zonda y le robaron $2.500.000

Un jubilado de apellido Gelbert vivió minutos de extrema angustia durante las últimas horas dentro de su vivienda ubicada en el departamento Zonda. Tres delincuentes encapuchados irrumpieron violentamente en el inmueble para quitarle las pertenencias que guardaba en su propiedad.

El damnificado dormía plácidamente cuando el estruendo de la puerta principal destrozada a patadas lo despertó de manera abrupta. Dos delincuentes encapuchados ingresaron al dormitorio, mientras un tercer cómplice aguardaba en el exterior a bordo de un automóvil.

Los asaltantes redujeron al adulto mayor mediante amenazas verbales de muerte y procedieron a sujetarlo fuertemente de pies y manos. Además destrozaron su teléfono móvil contra el suelo para impedir que pudiera contactar rápidamente a las autoridades policiales.

Tras revolver cada rincón de la finca, la banda logró encontrar el dinero escondido y se apoderó de $2.500.000 en efectivo junto a otros elementos de valor. Con el cuantioso botín en su poder, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar.

Gelbert logró soltarse de sus ataduras tras varios minutos de intenso esfuerzo y salió a la calle para solicitar auxilio. Personal de la Comisaría 14ta asistió a la víctima que afortunadamente no presentó heridas físicas pero quedó en estado de shock.

El hecho delictivo ingresó en etapa de investigación judicial bajo la órbita de las autoridades de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los brigadistas rastrean cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los tres malvivientes prófugos.