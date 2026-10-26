Alberto Evaristo Villafañe, el hombre de 75 años que era intensamente buscado en San Juan tras haber sido reportado como desaparecido, fue encontrado este lunes 26 de octubre. La noticia fue confirmada por el programa provincial San Juan Te Busca, que difundió un comunicado oficial para informar sobre su hallazgo.

El adulto mayor, que padece Alzheimer, había sido reportado como extraviado el domingo 25 de octubre. Ante la falta de información sobre su paradero, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y solicitaron la colaboración de la comunidad para localizarlo.

Información emitida por la Policía de San Juan.

Durante la jornada de este lunes, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público difundieron sus características físicas y una fotografía para facilitar su identificación.

Según la información proporcionada inicialmente, Villafañe mide aproximadamente 1,73 metros, tiene contextura física mediana, ojos verdes y cabello canoso. Al momento de su desaparición vestía ropa oscura y llevaba un piluso azul.

Finalmente, durante la tarde de este lunes, el programa provincial confirmó que el hombre había sido localizado. La noticia fue comunicada mediante una publicación oficial que llevaba la inscripción "Encontramos a" junto a su fotografía, nombre completo y fecha del hallazgo.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre el lugar donde fue encontrado ni las circunstancias que permitieron dar con su paradero. Tampoco se informó oficialmente sobre su estado de salud.

Con esta confirmación, quedó sin efecto el pedido de colaboración que se había difundido para localizar al adulto mayor.