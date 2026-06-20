Luego de varias horas de incertidumbre y preocupación, este sábado fue hallado Juan José Guzmán, el adolescente de 17 años que era intensamente buscado desde el pasado 19 de junio en San Juan.

La confirmación de su aparición implicó el cese inmediato del pedido de búsqueda que había sido difundido a través del programa San Juan Te Busca, luego de que familiares, efectivos policiales y autoridades judiciales iniciaran un operativo para dar con su paradero.

Si bien hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado ni el lugar donde permanecía, la noticia generó alivio tanto en su familia como en la comunidad que había colaborado activamente en la difusión del caso.

Durante la jornada, la desaparición del adolescente había tenido una amplia repercusión pública, especialmente en redes sociales, donde se replicó su imagen y los datos necesarios para ayudar a localizarlo.

El operativo de búsqueda se había activado tras la denuncia de su desaparición, movilizando recursos policiales y judiciales bajo protocolos establecidos para estos casos.

Por el momento, las autoridades no brindaron precisiones oficiales respecto a su estado de salud ni sobre los motivos que derivaron en su ausencia, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el caso.