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Policiales > Buena noticia

Encontraron a Juan Amador Fernández, el hombre de 85 años buscado en San Juan

Desde el programa San Juan Te Busca informaron que Juan Amador Fernández, de 85 años, fue hallado este martes 29 de septiembre. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
San Juan Te Busca confirmó que Juan Amador Fernández fue encontrado este martes.

Juan Amador Fernández, de 85 años, fue hallado este martes 29 de septiembre, según informó el programa provincial San Juan Te Busca, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

La notificación oficial fue difundida a través de una placa en la que se confirmó que el hombre, que era buscado tras su desaparición, ya fue encontrado. De acuerdo con la publicación, Fernández había sido reportado como desaparecido el mismo 29 de septiembre de 2026.

Desde el organismo indicaron además que la fecha de hallazgo también fue este 29 de septiembre, por lo que la búsqueda pudo resolverse durante la misma jornada.

El aviso fue compartido por San Juan Te Busca, el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, junto con organismos como la Policía de San Juan, el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno de San Juan.

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