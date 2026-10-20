Leonela Luján Molina, de 15 años, y Yuliana Lucía Molina, de 16, fueron encontradas este martes 20 de octubre luego de haber sido buscadas en San Juan desde el día anterior. La novedad fue confirmada mediante el programa provincial San Juan Te Busca.

Las autoridades habían activado el pedido de colaboración durante la mañana después de que ambas adolescentes fueran reportadas como extraviadas el lunes 19 de octubre.

Horas después, el organismo difundió dos nuevos comunicados con la leyenda “Encontramos a”, mediante los cuales confirmó que tanto Leonela como Yuliana habían sido localizadas.

De esta manera, quedó concluido el operativo que había motivado la difusión de sus datos y fotografías para solicitar información a la comunidad.

La búsqueda había sido difundida durante la mañana

La información inicial indicaba que Leonela, de 15 años, y Yuliana, de 16, eran buscadas desde el 19 de octubre. Sus características físicas, vestimenta y fotografías habían sido incorporadas al sistema provincial destinado a localizar personas extraviadas.

El pedido también había solicitado que cualquier persona que tuviera información sobre su paradero se comunicara al 911.

La difusión contó con la intervención de organismos de seguridad de San Juan y del Ministerio Público Fiscal.

Confirmaron que ambas fueron encontradas

Durante la tarde del martes, San Juan Te Busca actualizó los dos pedidos y confirmó el hallazgo de las adolescentes.

En las comunicaciones oficiales se consignó el 20 de octubre como fecha en la que fueron encontradas. Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre el lugar ni las circunstancias en las que fueron localizadas.

Con la confirmación oficial, dejaron de estar vigentes los pedidos de colaboración que habían circulado durante las horas previas.