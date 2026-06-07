La Policía de San Juan informó en los primeros minutos de este domingo que fue encontrada Alma Antonela Farías, de 14 años, quien permanecía desaparecida desde el pasado viernes 5 de junio. Con este hallazgo, se completó la localización de todas las adolescentes que eran intensamente buscadas en la provincia en los últimos días.

El caso había generado preocupación luego de que, a través del programa “San Juan Te Busca”, se difundieran las imágenes y datos de Antonela Farías y de Aime Regina Carrizo, de 16 años, ambas vistas por última vez el mismo día. La difusión permitió activar rápidamente el protocolo de búsqueda en todo el territorio provincial.

En una primera instancia, las autoridades confirmaron que la joven de 16 años había sido localizada en buen estado de salud, lo que permitió concentrar los operativos en dar con el paradero de la menor restante.

Finalmente, durante la madrugada de este domingo, efectivos policiales lograron encontrar a Antonela Farías, también en buen estado de salud, llevando tranquilidad a sus familiares y al entorno cercano.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la efectividad del programa “San Juan Te Busca”, que fue clave en los tres casos registrados en los últimos días, todos con resultados positivos. El sistema permite una rápida difusión de información y la coordinación de operativos para dar con personas desaparecidas.

Con la aparición de ambas adolescentes, se cerraron las búsquedas activadas en la provincia, en un operativo que mantuvo en alerta a la comunidad y que finalizó sin consecuencias para las menores involucradas.