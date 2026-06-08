Encontraron a Oscar Aníbal Marún, el hombre de 66 años que era buscado en San Juan

La Policía de San Juan confirmó este domingo que fue encontrado Oscar Aníbal Marún, el hombre de 66 años cuya búsqueda se había activado días atrás a través del programa provincial San Juan Te Busca.

La desaparición había sido reportada el pasado 4 de junio, lo que motivó la difusión de una alerta pública con el objetivo de obtener información que permitiera establecer su paradero. Como parte del operativo, las autoridades compartieron una fotografía reciente y una descripción detallada de sus características físicas para facilitar su identificación por parte de la comunidad.

Durante los últimos días, familiares, efectivos policiales y distintos organismos participaron de las tareas de búsqueda, mientras se mantenía vigente el pedido de colaboración a la población para aportar cualquier dato que pudiera resultar útil para la investigación.

Finalmente, este domingo las autoridades informaron que Marún fue localizado, por lo que quedó sin efecto el pedido de búsqueda que había sido difundido en toda la provincia.

Hasta el momento, desde la fuerza de seguridad no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado ni sobre el lugar donde permaneció durante los días en que era intensamente buscado.

Tampoco trascendió información oficial sobre su estado de salud. No obstante, la confirmación de su hallazgo llevó tranquilidad a sus familiares y permitió dar por concluido el operativo de búsqueda iniciado tras la denuncia de desaparición.