Un operativo policial se desplegó durante la tarde de este jueves en Chimbas, luego de que fuera hallado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un canal. El cadáver fue encontrado flotando en el cauce y, hasta el momento, no pudo ser identificado.

El hallazgo ocurrió en un canal ubicado sobre calle Díaz, entre 25 de Mayo y Centenario. Tras el aviso, personal policial y efectivos de Bomberos llegaron al lugar para intervenir en el procedimiento y retirar el cuerpo.

De acuerdo con las primeras informaciones, se trataría de un hombre de alrededor de 40 años. Sin embargo, por ahora no trascendieron datos que permitan establecer su identidad.

Tampoco se conocen las circunstancias en las que se produjo la muerte. Los investigadores deberán determinar si el hombre cayó al canal, si existió la intervención de terceros o si ocurrió alguna otra situación que explique cómo terminó en el cauce.

El cuerpo será sometido a los estudios correspondientes para establecer la causa del fallecimiento y avanzar con su identificación.

Mientras se desarrollaban las tareas, el sector permaneció con presencia policial a la espera de nuevas precisiones sobre el caso.

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