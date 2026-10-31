El programa provincial San Juan Te Busca confirmó este sábado 31 de octubre que fue encontrado Jesús Fabricio Díaz Cortez, el joven de 22 años cuyo paradero era desconocido desde los últimos días de octubre. La noticia fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales, poniendo fin al pedido de colaboración para localizarlo.

Según el comunicado difundido por las autoridades, el joven se encontraba desaparecido desde el miércoles 28 de octubre. Tras las actuaciones correspondientes, se confirmó su hallazgo durante la jornada de este sábado.

Información oficial de la Policía de San Juan.

La búsqueda había sido difundida por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, organismos que solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información sobre su paradero.

En el aviso inicial se detallaba que Díaz Cortez mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura física grande, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto de color negro. Además, se informó que vestía una bermuda de jean claro y una campera negra.

Finalmente, mediante una publicación encabezada con la frase "¡Encontramos a!", el programa San Juan Te Busca confirmó que Jesús Fabricio Díaz Cortez había sido localizado.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el lugar donde fue encontrado ni las circunstancias de su aparición. Tampoco se difundió información sobre su estado de salud.