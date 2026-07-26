Encontraron al hombre de 43 años desaparecido desde el viernes pasado

La búsqueda de Mario Daniel Álvarez tuvo un final positivo. El hombre de 43 años, que permanecía desaparecido desde el viernes 24 de julio, fue encontrado luego del operativo activado por la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal.

El caso había sido incorporado al programa provincial "San Juan Te Busca", una herramienta destinada a ampliar la difusión de los pedidos de paradero y solicitar la colaboración de la comunidad para aportar información que permita localizar a personas desaparecidas.

Desde las autoridades habían difundido las características físicas de Álvarez para facilitar su identificación. Según la información oficial, se trata de un hombre de contextura pequeña, de aproximadamente 1,60 metros de altura, unos 60 kilogramos de peso, tez trigueña, rostro redondo, ojos marrones, nariz cóncava, boca mediana con labios gruesos y cabello corto de color negro.

Al momento de ausentarse, vestía una campera verde tipo militar, un pantalón largo de buzo negro y zapatillas blancas.

Tras conocerse su desaparición, las autoridades habían solicitado a la población que cualquier dato que pudiera ayudar a establecer su paradero fuera comunicado de manera inmediata y anónima al 911, para ser puesto a disposición de los investigadores.

Finalmente, el operativo permitió dar con Álvarez, llevando tranquilidad a sus familiares y cerrando la búsqueda que había movilizado a los organismos de seguridad y a la comunidad sanjuanina.