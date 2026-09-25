Encontraron al hombre denunciado por amenazar a Homero Pettinato

La Policía encontró este viernes en Junín a Hernán Claudio Di Carlos, conocido en redes sociales como “Hernán Bloquero”, quien había sido denunciado por Homero Pettinato por presuntas amenazas. El hombre fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires y quedó a disposición de la Fiscalía para avanzar con las actuaciones del caso.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigación Comunal 14 de la Policía de la Ciudad. Cuatro agentes viajaron hasta Junín para localizarlo y concretar el traslado, que posteriormente quedó asentado en un informe de la Policía bonaerense.

Di Carlos deberá presentarse ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, a cargo del fiscal Federico Taramelli. La causa se inició a partir de la denuncia realizada por Pettinato y está vinculada con una presunta infracción al artículo 149 bis, primer párrafo, del Código Penal, referido a amenazas.

Cómo comenzó el caso

El conflicto tomó estado público esta semana, cuando Pettinato contó durante una transmisión de Olga que había reconocido frente al estudio a un hombre al que señalaba por haberle enviado amenazas a través de redes sociales.

Según relató el conductor, mientras despedían al psicólogo Gabriel Rolón, observó al hombre detrás de una ventana y aseguró que le hizo un gesto con el dedo sobre el cuello, que interpretó como una amenaza. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Después de lo ocurrido, Pettinato presentó una denuncia ante la Policía de la Ciudad. La Justicia dispuso además medidas de protección para el conductor, entre ellas una consigna policial fija en su domicilio y acompañamiento durante sus traslados hacia su lugar de trabajo.

También fue denunciado por Sofía Gonet

El nombre de Di Carlos también quedó relacionado con una denuncia presentada por Sofía Gonet, conocida como “La Reini” y expareja de Pettinato. La influencer aseguró públicamente que sufría situaciones de acoso desde hacía años y posteriormente realizó una presentación ante la Justicia.

Tras esa denuncia, se dispusieron medidas de protección para Gonet, entre ellas un botón antipánico y una consigna policial.

La causa contra Di Carlos continúa ahora en la Justicia porteña. Su traslado desde Junín permitirá avanzar con la declaración indagatoria prevista por la Fiscalía, mientras se investigan las circunstancias de las presuntas amenazas denunciadas por Pettinato.