El programa provincial San Juan Te Busca confirmó este domingo 13 de septiembre que fue encontrado Ángel Acosta Roldán, quien permanecía desaparecido desde el pasado miércoles 9 de septiembre.

La novedad fue comunicada oficialmente durante la tarde, luego de varios días en los que se había solicitado la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permitiera establecer su paradero.

La búsqueda había tomado estado público después de que las autoridades difundieran una imagen de Acosta Roldán junto con sus principales características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse. A partir de ese momento, se pidió que cualquier dato que pudiera resultar útil fuera comunicado al 911.

Según se había informado inicialmente, el hombre mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura mediana, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto, ondulado y negro. Además, posee tatuajes en ambos brazos y en una de sus piernas.

Al momento de ser visto por última vez vestía una remera térmica negra de mangas largas, un chaleco rompeviento negro, pantalón de buzo negro y zapatillas del mismo color.

Finalmente, este domingo las autoridades actualizaron el pedido de búsqueda y confirmaron que Acosta Roldán fue encontrado, por lo que quedó sin efecto la solicitud de colaboración que había sido difundida para localizarlo.

Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el lugar donde fue hallado ni sobre las circunstancias en las que se produjo el encuentro.

Desde San Juan Te Busca se limitaron a comunicar la localización del hombre y a confirmar que la búsqueda iniciada el 9 de septiembre llegó a su fin.