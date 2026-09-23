Un hombre de 34 años fue demorado luego de intentar ingresar cocaína y marihuana escondidas dentro de 11 empanadas destinadas a un detenido alojado en una comisaría de Río Gallegos, Santa Cruz. El episodio ocurrió mientras estaba acompañado por su hijo de 5 años.

El hallazgo se produjo durante una revisión de rutina de la comida que iba a ser entregada al preso en la Comisaría Segunda. Los efectivos detectaron una irregularidad en una de las empanadas y, al revisar el resto, encontraron pequeños envoltorios ocultos entre el relleno.

Qué encontraron dentro de las empanadas

Según la información policial, había dos paquetes envueltos con cinta negra y otros nueve que contenían una sustancia blanca. Tras la intervención de la División Narcocriminalidad, las pruebas orientativas dieron resultado positivo para cannabis sativa y cocaína.

Luego del descubrimiento, los agentes realizaron un palpado preventivo al hombre, aunque no encontraron otros elementos vinculados con el hecho entre sus pertenencias.

La Justicia dispuso el secuestro de su teléfono celular y de todos los envoltorios hallados dentro de la comida para realizar las pericias correspondientes.

Qué pasó con el hombre y su hijo

Pese al procedimiento, el sospechoso no quedó detenido. La Fiscalía ordenó que fije domicilio y permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

En tanto, el niño de 5 años que lo acompañaba fue entregado al cuidado de su madre. La mujer fue localizada y notificada de la situación mediante la intervención del área de Niñez, Adolescencia y Familia.

La causa continuará ahora con el análisis del celular secuestrado y de las sustancias encontradas para determinar las responsabilidades y reconstruir el destino que iba a tener la droga.