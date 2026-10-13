Encontraron con vida a Amelia González en Sarmiento

Amelia María González, la mujer de 79 años que era buscada en San Juan desde el lunes 12 de octubre, fue encontrada con vida en el departamento Sarmiento. La mujer había pasado la noche entre matorrales y su hallazgo puso fin a la búsqueda que se había difundido a través del protocolo de seguridad San Juan Te Busca.

La desaparición había motivado un pedido de colaboración a la comunidad para aportar información que permitiera establecer su paradero. Tras la difusión de la alerta, finalmente lograron localizarla en una zona de Sarmiento.

González tiene 79 años y, según los datos difundidos durante la búsqueda, mide aproximadamente 1,60 metros, pesa cerca de 70 kilos, tiene contextura delgada, tez trigueña y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía un camperón morado, un pantalón de buzo gris y un gorro de lana marrón.

El aviso oficial también había señalado que la mujer presenta problemas de salud mental, por lo que su localización era especialmente importante para garantizar que pudiera recibir asistencia.